«ФедералПресс»: день Артамона Змеевика считается лучшим днем для охоты

25 сентября православная церковь чтит память священномученика Автонома, епископа из Пренесте, который распространял христианство среди населения и погиб во время богослужения. В России этот день известен как день Артамона Змеевика, поскольку считалось, что змеи прячутся в норы на зиму, написал «ФедералПресс» .

Епископ Автоном, живший в IV веке, проповедовал христианство во время гонений при императоре Диоклетиане. Он крестил Корнилия и сделал его диаконом, а также построил храм в честь архангела Михаила. Во время служения литургии жрецы ворвались в храм и убили Автонома прямо у алтаря. Его могила стала святыней.

В народе верили, что встретить змею 25 сентября — хорошая примета. Ей оставляли молоко или яйцо, а убийство змеи считалось страшным грехом.

День Артамона Змеевика также считался лучшим днем для охоты. Мужчины отправлялись в лес, а те, кто не охотился, занимались домашними делами. Женщины собирали рябину, из которой варили варенье — «лекарство от осенней хандры».

В этот день верующие молятся, делают добрые дела и помогают бедным. Считается, что благотворительность приносит особую защиту всей семье.

Традиции дня включают наблюдение за природой для предсказания погоды зимой. Опавшая листва березы обещает теплую зиму, а зеленые листья — сильные морозы. Много желудей на дубах предвещает урожайное лето.