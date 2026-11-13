«ФедералПресс»: Дед Мороз отметит день рождения 18 ноября

18 ноября Дед Мороз отмечает день рождения, и в этот день у него начинается рабочий сезон. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Эту дату выбрали, основываясь на многолетних наблюдениях в Великом Устюге: именно в этот день там наступают устойчивые морозы. Впервые праздник отметили в 2005 году, а с 2006-го к имениннику ежегодно приезжают зарубежные коллеги — Санта-Клаус, Чысхаан, Микулаш и другие.

В Великом Устюге в этот день зажигают огни на первой новогодней елке страны и открывают почту Деда Мороза, после чего он отправляется в путешествие по городам.

Точный возраст волшебника неизвестен. Его прообразом был славянский дух холода Морозко, а знакомый образ сложился в XIX веке. Знакомый «Поезд Деда Мороза» в декабре посетит Челябинск, но билеты на него уже полностью раскуплены.