Экстрасенс Панина рассказала, что во время новолуния лучше избегать подписания договоров

Во вторник, 27 мая в 06:04 по московскому времени наступит новолуние в знаке зодиака Близнецы. Это время мощного энергетического обновления, когда Луна и Солнце соединяются в одной точке небесной сферы. Некоторые действия в день новолуния могут негативно повлиять на ваше энергетическое состояние и заложить негативные программы на весь лунный месяц, рассказала экстрасенс Аделина Панина. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Экстрасенс поделилась, какие запреты следует соблюдать неукоснительно: избегайте подписания договоров и соглашений, если чувствуете неуверенность, не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, будьте осторожны с излишней доверчивостью к непроверенным данным в интернете.

Как написал Life, энергия молодой Луны в Близнецах открывает возможности для позитивных изменений. Этот день особенно благоприятен для интеллектуальной деятельности, планирования и налаживания контактов.

Напишите список целей на месяц, особенно связанных с обучением, продвижением в соцсетях, переговорами. Формулируйте намерения в дневнике от первого лица в настоящем времени.

Заводите новые знакомства, ведите разговоры по душам, заключайте мирные соглашения и ищите взаимопонимание с людьми.

Начинайте курсы, изучайте языки, читайте профессиональную литературу — информация усваивается особенно хорошо.

Очищайте дом от лишнего, медитируйте с концентрацией на дыхании, записывайте инсайты — в этот день интуиция особенно развита.