Экстрасенс Блэкмун призвала не снимать обручальное кольцо на время сна
Экстрасенс Аделина Блэкмун в беседе с изданием Life призвала россиян не снимать обручальное кольцо даже на время сна. Дело в том, что оно является мощным семейным оберегом.
Во сне человек оказывается один на один со всевозможными искушениями и соблазнами.
«Например, во сне может произойти флирт или даже акт измены с другим человеком, либо может присниться какое-либо несчастье, которое случилось со второй половиной», — сказала собеседница издания.
Обручальное кольцо на пальце позволяет сохранять энергетическую и мистическую связь между мужем и женой, добавила экстрасенс.