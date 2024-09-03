Экстрасенс Блэкмун призвала не снимать обручальное кольцо на время сна

Экстрасенс Аделина Блэкмун в беседе с изданием Life призвала россиян не снимать обручальное кольцо даже на время сна. Дело в том, что оно является мощным семейным оберегом.

Во сне человек оказывается один на один со всевозможными искушениями и соблазнами.

«Например, во сне может произойти флирт или даже акт измены с другим человеком, либо может присниться какое-либо несчастье, которое случилось со второй половиной», — сказала собеседница издания.

Обручальное кольцо на пальце позволяет сохранять энергетическую и мистическую связь между мужем и женой, добавила экстрасенс.

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