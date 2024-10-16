Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Сущек: увлажнитель воздуха требует особого ухода

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек в беседе с «Известиями» рассказала, что увлажнитель воздуха требует особого ухода, а также пояснила, как правильно за ним ухаживать.

Если увлажнитель воздуха долгое время не чистить, то на его стенках начинают скапливаться известковый налет и плесень. Все это может не только сказаться на работе прибора, но и самочувствии домочадцев.

Сущек призвала мыть бак от увлажнителя каждую неделю, а фильтры и другие съемные элементы — каждый месяц. Что касается замены фильтров, их следует обновлять каждые два-три месяца. Перед отправкой увлажнителя на хранение его нужно тщательно вымыть и высушить, добавила специалист.