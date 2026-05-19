Эксперт Союза садоводов Воронова назвала самые неприхотливые цветы для дачи

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала «Москве 24» , какие цветы проще всего вырастить на даче. По ее словам, особого ухода не требуют анютины глазки, турецкая гвоздика, календула, котовник Фассена и сальвия.

Для анютиных глазок достаточно разместить их в солнечном месте или в полутени, и можно практически забыть о них. Даже если уехать на неделю, достаточно просто обильно полить цветы заранее.

Турецкая гвоздика также не требует особого ухода. Ее не нужно часто поливать — хватает периодически выпадающих дождей. Однако растение любит солнечную сторону.

Календула растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми.

Тем, кто любит лаванду, Воронова посоветовала более неприхотливые в уходе альтернативы — котовник Фассена или сальвию. Они не менее эффектные, а растут практически сами по себе. Все перечисленные растения способны радовать дачников практически с июня по октябрь.