Эксперт Союза садоводов Воронова назвала самые неприхотливые цветы для дачи
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала «Москве 24», какие цветы проще всего вырастить на даче. По ее словам, особого ухода не требуют анютины глазки, турецкая гвоздика, календула, котовник Фассена и сальвия.
Для анютиных глазок достаточно разместить их в солнечном месте или в полутени, и можно практически забыть о них. Даже если уехать на неделю, достаточно просто обильно полить цветы заранее.
Турецкая гвоздика также не требует особого ухода. Ее не нужно часто поливать — хватает периодически выпадающих дождей. Однако растение любит солнечную сторону.
Календула растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми.
Тем, кто любит лаванду, Воронова посоветовала более неприхотливые в уходе альтернативы — котовник Фассена или сальвию. Они не менее эффектные, а растут практически сами по себе. Все перечисленные растения способны радовать дачников практически с июня по октябрь.