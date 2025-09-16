Эксперт Союза садоводов Воронова напомнила, что подготовку теплицы следует проводить осенью

Осень — время для дачников заняться уборкой и подготовкой теплицы к зиме. Важно не только убрать остатки урожая, но и провести полную санитарную обработку, чтобы избежать проблем с вредителями и болезнями в следующем сезоне. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с MIR24.TV подчеркивает, что подготовку теплицы следует проводить осенью, а не весной, так как весной времени будет мало, а после сбора урожая в теплице остаются возбудители болезней и зимующие вредители.