Эксперт по красоте Вонгхамсао посоветовала зимой делать маски для кожи из авокадо

Софи Вонгхамсао, эксперт в области красоты и здоровья, поделилась несколькими простыми советами, которые помогут сделать кожу и волосы сияющими, а также защитить их от холодов без значительных затрат. Многие ингредиенты легко найти на своей кухне, сообщила Мойка78.
Например, маски для лица на основе авокадо давно зарекомендовали себя как доступная альтернатива дорогим процедурам в спа-салонах и купленным в магазине маскам. Специалисты отмечают, что оно очень полезно для кожи благодаря содержащимся в нем витаминам и клетчатке.
Маски с авокадо особенно эффективны для чувствительной и сухой кожи в зимний период.
Вонгхамсао посоветовала очистить продукт от кожицы, размять мякоть вилкой и нанести на лицо на 15-20 минут. Если в смесь добавить мякоть абрикосов, это обогатит маску витаминами А и С, которые помогут улучшить упругость кожи и выровнять тон.
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