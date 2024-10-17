Эксперт по красоте Вонгхамсао посоветовала зимой делать маски для кожи из авокадо

Софи Вонгхамсао, эксперт в области красоты и здоровья, поделилась несколькими простыми советами, которые помогут сделать кожу и волосы сияющими, а также защитить их от холодов без значительных затрат. Многие ингредиенты легко найти на своей кухне, сообщила Мойка78 .

Например, маски для лица на основе авокадо давно зарекомендовали себя как доступная альтернатива дорогим процедурам в спа-салонах и купленным в магазине маскам. Специалисты отмечают, что оно очень полезно для кожи благодаря содержащимся в нем витаминам и клетчатке.

Маски с авокадо особенно эффективны для чувствительной и сухой кожи в зимний период.

Вонгхамсао посоветовала очистить продукт от кожицы, размять мякоть вилкой и нанести на лицо на 15-20 минут. Если в смесь добавить мякоть абрикосов, это обогатит маску витаминами А и С, которые помогут улучшить упругость кожи и выровнять тон.