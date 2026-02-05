Эксперт по фэншуй Старун предостерегла от размещения семейных фотографий в северном и южном секторах дома

Астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун в разговоре с «Москвой 24» предостерегла от размещения семейных фотографий в северном и южном секторах дома в 2026 году. Это может привести к проблемам в различных сферах жизни.

По словам эксперта, семейные фотографии — важные хранители энергии в доме, способные вызывать сильные эмоции. Поэтому важно правильно выбирать место для их размещения.

Анастасия Старун рекомендует убрать семейные фотографии из южного и северного секторов. В южном секторе будет находиться опасная звезда «5 желтая», которая может привести к потере денег, доверия и ухудшению здоровья. Северный сектор также будет иметь неблагоприятную энергию, угрожающую возможностью ограбления, потери вещей и документов, а также сложностями в поездках.

Самым удачным сектором для фотографий станет запад, а точнее, пространство в градусах 262,6–277,5, где на протяжении года будет находиться божество Великий Инь. Это поможет в вопросах женского счастья, отношений, мира и порядка.

«Кроме этого, фото в этом секторе поможет получить поддержку тем, кто не знает, куда двигаться, либо находится в затруднительном положении, не понимает где и как заработать деньги», — добавила эксперт.