Эксперт по фэншуй Скуратова рассказала, что для спальни не подходит слишком яркое освещение

Чтобы обеспечить циркуляцию благоприятной энергии в доме, необходимо правильно организовать освещение. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.

По ее мнению, для спальни не подходит слишком яркое освещение, поскольку оно создает избыток активной энергии ян. «Также оно может стать причиной бессонницы, вызывать беспокойство у домочадцев и конфликты», — отметила эксперт.

В то же время в помещениях, где нужна активность, например в коридоре, кухне или рабочем кабинете, освещение не должно быть приглушенным, чтобы избежать переизбытка энергии инь. Это может привести к сонливости и лени.

Скуратова подчеркнула, что важно подсвечивать углы в комнатах и выбирать люстры с плавными линиями, так как острые углы могут мешать течению энергии.

Также специалист рекомендовала избегать размещения источников света над головой человека, например, над кроватью или рабочим столом, чтобы не повышать уровень стресса.