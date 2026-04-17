Эксперт по фэншуй Скуратова поделилась советами по обустройству дачного домика

Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова поделилась советами по обустройству дачного домика в беседе с «Москвой 24» . Она подчеркнула важность использования природных материалов и гармоничного оформления пространства для создания благоприятной энергетики.

Особое внимание следует уделить входной зоне, через которую в пространство проникает положительная энергия Ци. Дверь должна открываться внутрь, а петли необходимо смазывать, чтобы избежать скрипа. Перед входом не должно быть загромождений, старых веток или мусора. Над дверью можно повесить яркий дверной молоток или колокольчик, чтобы привлечь удачу.

Гостиную эксперт назвала сердцем дачного дома. Для ее оформления лучше использовать природные материалы, такие как дерево, камень, хлопок, и выбирать яркие, но не кричащие цвета. Мебель не должна блокировать проходы, чтобы энергия могла свободно циркулировать.

В спальне важно правильно поставить кровать: изголовье не должно быть направлено к окну или двери. Мягкое рассеянное освещение и спокойные тона в оформлении помогут создать расслабляющую атмосферу. Природные мотивы в декоре, изображения спокойных пейзажей и нежных цветов будут способствовать крепкому сну.

Также астролог посоветовала не сажать колючих растений непосредственно возле дома, особенно у входа. Лучше отдать предпочтение цветущим растениям и деревьям с округлыми листьями.