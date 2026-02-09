Эксперт по фэншуй Скуратова подчеркнула, что не любой вид из окна благоприятно влияет на энергетику дома

Эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова рассказала «Москве 24» , что не любой вид из окна благоприятно влияет на энергетику дома.

По ее словам, согласно фэншуй, позитивную энергию Ци привлекают природные ландшафты: леса, парки, сады, озера, реки, ухоженные газоны и бульвары. Эта энергия помогает создавать гармонию в помещении, дарит ощущение жизненной силы и обеспечивает благополучие жильцов.

Также положительной энергией пространство дома наполняет вид на образовательные учреждения — колледжи, техникумы, университеты, гимназии, детские сады и школы. Они символизируют стремление к знаниям и развитию.

Скуратова добавила, что благоприятно влияют на энергетику дома виды на спортивные и детские площадки, а также на любые ухоженные эстетичные здания.

Однако, по словам эксперта, строящиеся здания и оживленные трассы обладают слишком сильной активной энергетикой. Если окна дома выходят на них, в жизни домочадцев может появиться много суеты и конфликтов, ухудшится качество сна и возникнут проблемы с концентрацией внимания.

В таком случае Скуратова посоветовала использовать плотные шторы или жалюзи, а также разместить на подоконнике комнатные растения с округлыми листьями. Они помогут смягчить поступающую в дом неблагоприятную энергию.