Эксперт по фэншуй Рунова отметила, что некоторые растения могут негативно влиять на семейные отношения
Эксперт по фэншуй Олеся Рунова сообщила «Москве 24», что некоторые растения могут негативно влиять на семейные отношения. Среди таких растений она назвала сциндапсус, плющ, монстеру и циссус.
Сциндапсус — дикая экзотическая лиана, которую также называют «гуляющий муж» и «мужегон». Считается, что это растение может привести к одиночеству женщины.
По словам эксперта, плющ способен вытягивать энергию из мужчин. Чем темнее листья у плюща, тем он опаснее для семейной жизни.
Олеся Рунова также рекомендовала не держать монстеру в доме, так как это растение считается энергетическим вампиром и может принести разлад в семью.
Циссус, или комнатный виноград, также входит в число цветов-разлучников, заключила эксперт.