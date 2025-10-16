Эксперт по фэншуй Рунова отметила, что некоторые растения могут негативно влиять на семейные отношения

Эксперт по фэншуй Олеся Рунова сообщила «Москве 24» , что некоторые растения могут негативно влиять на семейные отношения. Среди таких растений она назвала сциндапсус, плющ, монстеру и циссус.

Сциндапсус — дикая экзотическая лиана, которую также называют «гуляющий муж» и «мужегон». Считается, что это растение может привести к одиночеству женщины.

По словам эксперта, плющ способен вытягивать энергию из мужчин. Чем темнее листья у плюща, тем он опаснее для семейной жизни.

Олеся Рунова также рекомендовала не держать монстеру в доме, так как это растение считается энергетическим вампиром и может принести разлад в семью.

Циссус, или комнатный виноград, также входит в число цветов-разлучников, заключила эксперт.