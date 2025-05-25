Эксперт по этикету Овакимян рассказала, что поставленный коркой вниз хлеб считается проявлением неблагодарности

Хлеб издревле занимал особое место на столе любого народа, олицетворяя богатство, гостеприимство и доброту. Когда-то хлеб выпекали молча, сопровождая процесс молитвами, подчеркивая его символичность. Разделять хлеб с друзьями означало установить доверительные отношения, показать искреннюю дружбу и поддержку. Об этом сайту kursdela.biz рассказала преподаватель этикета Екатерина Овакимян.

Сегодня традиции сохраняются: хлеб подается каждому индивидуально, а остатки используются для кормления животных или переработки. Оставшийся кусочек хлеба, отрезанный или отломанный, символизирует помощь ближнему. Хотя обычай делиться остатками ушел в прошлое, привычка аккуратно обращаться с хлебом осталась.

Традиционная подача хлеба включает подачу его кусочками, предназначенными для одного укуса. Это помогает сохранять уважение к продукту и обеспечивает порядок на столе. Украшение стола солонкой символизировало щедрость хозяев, предложение соли и хлеба гостям становилось залогом доверия и дружбы.

Интересный нюанс — недопустимо переворачивать хлеб нижней стороной вверх. Еще в детстве Екатерина Овакимян усвоила от бабушки правило ставить хлеб правильной стороной. Позже выяснилось, что поверье основано на древнейшем обычае: хлеб коркой вниз считали проявлением неблагодарности и пренебрежительного отношения к труду земледельцев.