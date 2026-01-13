Эксперт по этикету Холгова рассказала, что звездам шоу-бизнеса допустимо выходить в свет в откровенных нарядах

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что звезды шоу-бизнеса могут выходить в свет в откровенных нарядах — это часть их образа. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам специалиста, знаменитости часто сталкиваются с критикой за экстравагантные наряды. Однако, как заметила Холгова, «законы этикета позволяют артистам даже в 90 лет облачаться в довольно откровенные наряды».

Эксперт уточнила, что в некоторых случаях демонстрировать фигуру могут и люди без звездного статуса.

«Если мы, к примеру, говорим о дамах, которые разменяли, скажем, шестой десяток, но у них отличная фигура, красивые ноги, нет видимых признаков дряблости кожи, то они имеют полное право надевать короткие юбки», — отметила собеседница.

Однако даже у знаменитостей есть определенные рамки. «Ни одно правило этикета не позволяет даже самому знаменитому человеку со статусом звезды выходить к людям в абсолютном нагом виде, а особенно когда видны все анатомические признаки старения. Это табу!» — добавила Альбина Холгова.

Ранее певец и экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подвергся жесткой критике за то, что позволяет себе оголять торс на камеру. Пользователи сети отметили, что тело артиста уже не юное. Однако певец предпочел воздержаться от комментариев.