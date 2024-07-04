Эксперт по домоводству Рубенкова посоветовала охлаждать квартиру с помощью влажной уборки и затемнения окон
Если в квартире нет кондиционера, то охладить помещение можно и без него. Об этом рассказала эксперт по домоводству Наталья Рубенкова, передала «Вечерняя Москва».
Она объяснила, что для начала нужно затемнить окна, чтобы комнаты меньше нагревались. Для этого можно заклеить окна фольгой или специальной пленкой.
Кроме того, стоит почаще проводить влажную уборку. Она поможет увлажнить воздух в квартире и подарит прохладу и свежесть.
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