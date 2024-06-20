Эксперт на фэншуй Горностаева предостерегла от треугольных зеркал дома

Дома не стоит вешать треугольные зеркала, а также те, что сделаны в форме ромба. Об этом «Москве 24» рассказала мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева.

Она отметила, что также стоит избегать зеркал со сколами и трещинами. Их нужно сразу выбрасывать.

«Кроме того, нельзя оформлять интерьер зеркальной плиткой, так как она будет резать силуэт отражающихся в ней людей», — отметила эксперт.

Она добавила, что зеркальная плитка может провоцировать болезни и депрессии у человека, живущего в таком интерьере.

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