Эксперт Hoff Новокшенова рассказала, что светлые оттенки в интерьере сделают маленькую кухню визуально просторнее

Кухня площадью меньше шести квадратных метров — распространенная проблема, особенно в старых домах. Однако, по словам эксперта сети гипермаркетов Hoff Полины Новокшеновой, даже такое ограниченное пространство можно сделать удобным и стильным. Об этом написал Life.ru .

Одним из первых советов является использование светлых оттенков в интерьере. Они лучше отражают свет, делая пространство более воздушным и легким. Кроме того, единая цветовая гамма для потолка, стен и мебели поможет «размыть» границы между элементами интерьера.

Важную роль играет освещение. Потолочный светильник уменьшит количество теней и поможет свободно ориентироваться на кухне. Подсветка в рабочей зоне осветит столешницу и визуально углубит пространство.

Высокие шкафы и антресоли до потолка помогут увеличить место для хранения и визуально вытянут помещение. Вертикальные линии — панели, вытянутая плитка, узкие ручки на фасадах — также будут «вытягивать» потолок.

Встроенная техника занимает меньше места и делает интерьер проще. Узкая столешница, небольшой обеденный стол и складные стулья помогут избежать громоздкости.

Наконец, подоконник можно превратить в многофункциональную зону. Его можно использовать как столешницу, компактный обеденный уголок или дополнительное место для хранения. Это сделает интерьер более цельным, а пространство — единым.