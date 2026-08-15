Эксперт Егорова призвала планировать ремонт до начала отделки

Егорова отметила, что решения нельзя принимать по отдельности: сначала выбирать кухню, затем розетки и освещение. До работ нужно определить назначение комнат, расстановку мебели, бытовые маршруты и места хранения. Точный план поможет избежать узких проходов, перекрытых розеток и конфликтов между мебелью и светильниками.

Электрику следует проектировать после выбора мебели и техники. На кухне важно учесть подключения для холодильника, духовки, посудомоечной машины и вытяжки, в спальне — розетки у кровати, в ванной — безопасное размещение техники. Освещение эксперт рекомендует разделять на общее, рабочее и декоративное, пишет «МК в Питере».

До чистовой отделки необходимо проверить электрику, водопровод, канализацию, вентиляцию и отопление. В санузле нужно сохранить доступ к счетчикам, фильтрам и запорной арматуре. Эксперт также советует делать точные замеры, проверять трендовые решения на удобство и привлекать специалистов при перепланировке, переносе сантехники и сложном освещении.