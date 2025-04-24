Экскурсовод Табаева: в татарский чай добавляли молоко для смягчения горечи

Чай из Татарстана окутан мифами. Многие считают, что в регионе растет чайное дерево — китайская камелия. На самом деле татарский чай — это напиток с добавлением молока и целебных трав: чабреца, липы, мяты. Подробнее рассказала экскурсовод музея чая Альфия Табаева, сообщил « 7Дней.ru ».

Почему в Татарстане пьют чай с молоком, точно неизвестно. Есть версия, связанная с историей Золотой Орды и кочевников.

А оригинальное сочетание черного чая с молоком и душицей — это миф, который появился в советское время. В начале XX века более дешевые сорта из Цейлона и Грузии заменили традиционный китайский чай. Чтобы смягчить терпкость и горечь, добавляли молоко, сахар или мед и травы для аромата, пояснила специалист.