Экскурсовод Табаева: в татарский чай добавляли молоко для смягчения горечи

Чай из Татарстана окутан мифами. Многие считают, что в регионе растет чайное дерево — китайская камелия. На самом деле татарский чай — это напиток с добавлением молока и целебных трав: чабреца, липы, мяты. Подробнее рассказала экскурсовод музея чая Альфия Табаева, сообщил «7Дней.ru».
Почему в Татарстане пьют чай с молоком, точно неизвестно. Есть версия, связанная с историей Золотой Орды и кочевников.
А оригинальное сочетание черного чая с молоком и душицей — это миф, который появился в советское время. В начале XX века более дешевые сорта из Цейлона и Грузии заменили традиционный китайский чай. Чтобы смягчить терпкость и горечь, добавляли молоко, сахар или мед и травы для аромата, пояснила специалист.
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