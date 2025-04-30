Экономист Беляев назвал вложение денег на депозитный счет лучшей инвестицией

По его мнению, это вложение средств. Ставка по депозиту в 18–20% превращает его в эффективный инструмент, обеспечивающий безопасность и доступность без необходимости специальных знаний, написал сайт sibdepo.ru.

«Плюсы вложения: любая сумма и страховка до 1,4 миллиона рублей», — отмечает эксперт.

Специалист добавил, что пока Центробанк поддерживает высокую ставку, банковский вклад остается лучшим решением. В этот период он превосходит другие инвестиционные стратегии. Ваши деньги работают на вас без лишнего риска и напряжения, отметил Беляев.