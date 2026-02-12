Экологи обнаружили редкий вид сон-травы в Курганской области

В Курганской области экологи совершили ряд необычных находок. Среди них — прострел раскрытый синецветковый, более известный как сон-трава. Это растение считается одним из самых редких, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона.

Кроме того, специалисты обнаружили и другие уникальные виды. Например, Дифазиаструм трехколосковый был найден в третий раз в истории, а ирис согдийский, встречающийся в России только в Курганской области, также стал одной из значимых находок.

По словам профессора Николая Науменко, обнаружение этих растений является важным событием для научного сообщества.