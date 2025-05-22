«ЭКО-культура»: в холодильнике помидоры быстро теряют аромат и вкусовые качества

Многие жители России допускают ошибки при хранении помидоров. Эксперты агрохолдинга «ЭКО-культура» поделились с Life.ru советами, которые помогут сохранить вкус и свежесть томатов на более длительный срок.

По мнению специалистов, главная ошибка — хранение в холодильнике, где помидоры быстро теряют аромат и вкусовые качества. Лучше всего хранить томаты при комнатной температуре до +22 градусов, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Также не стоит мыть помидоры заранее, так как вода ускоряет процесс порчи. Плоды следует мыть непосредственно перед употреблением. Для сохранения сочности рекомендуется хранить томаты плодоножкой вниз. Кроме того, эксперты советуют использовать корзины или деревянные ящики с бумажными прослойками вместо полиэтиленовых пакетов, чтобы избежать излишней влаги.