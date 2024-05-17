Египтолог Орехов: найденное у пирамид таинственное сооружение могло быть хранилищем ритуального инвентаря | 360°

Интересное 17 мая 2024, 12:50 Египтолог Орехов: найденное у пирамид таинственное сооружение могло быть хранилищем ритуального инвентаря

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Ученые, используя методы дистанционного зондирования, обнаружили подземную аномалию на плато Гиза. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов предположил, чем могла быть таинственная структура.

По его мнению, таинственное сооружение размером 10 на 15 метров могли использовать как хранилище ритуального инвентаря.

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«Это мемориальный комплекс, и ему требовались дополнительные, скажем так, подсобные помещения. Во времена IV династии Древнего царства при кладбищах существовало нечто похожее на бюро услуг», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что египетские ритуалы включали кормление усопших. Предположительно, сосуды для церемоний и держали в найденном под землей помещении.