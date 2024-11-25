EatingWell: корица способствует снижению уровня холестерина, а имбирь эффективен от вздутия живота

Журналисты EatingWell рассказали о пользе некоторых специй, выделив корицу и имбирь. Так, первая способствует снижению уровня холестерина, а вторая эффективна от вздутия живота. Особой ценностью, как пишет издание, пользуется куркума.

Куркума играет положительную роль в борьбе с воспалениями в организме. В ее состав входит активный компонент — куркумин, отвечающий за противовоспалительные и антиоксидантные свойства,передала «Вечерняя Москва».

Специалисты выяснили, что куркумин воздействует сразу на несколько воспалительных механизмов и может оказаться полезным в лечении артрита и псориаза. Лучше всего получать это вещество через специальные добавки, отметило издание.