EatingWell: корица способствует снижению уровня холестерина, а имбирь эффективен от вздутия живота

Журналисты EatingWell рассказали о пользе некоторых специй, выделив корицу и имбирь. Так, первая способствует снижению уровня холестерина, а вторая эффективна от вздутия живота. Особой ценностью, как пишет издание, пользуется куркума.
Куркума играет положительную роль в борьбе с воспалениями в организме. В ее состав входит активный компонент — куркумин, отвечающий за противовоспалительные и антиоксидантные свойства,передала «Вечерняя Москва».
Специалисты выяснили, что куркумин воздействует сразу на несколько воспалительных механизмов и может оказаться полезным в лечении артрита и псориаза. Лучше всего получать это вещество через специальные добавки, отметило издание.
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