Дом Mail: картофель может храниться до года в погребе и около месяца в холодильнике

Картофель может храниться до года в погребе и около месяца в холодильнике. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Дом Mail .

Для длительного хранения подходят средне- и позднеспелые сорта картофеля. После сбора клубни просушивают на поле три-четыре часа, а затем еще три недели в помещении при температуре от +12 до +18 градусов. Перед закладкой картофель сортируют, удаляя гниль, и стряхивают землю щеткой, мыть его нельзя.

В частном доме урожай держат в погребе в деревянных ящиках с зазором для вентиляции. В квартире используют утепленный короб на балконе, кладовку или шкаф под окном, обязательно защищая клубни от света, чтобы избежать образования ядовитого соланина. Чтобы замедлить прорастание, в ящики добавляют яблоки, мяту или луковую шелуху. Главные ошибки — соседство с луком, отсутствие вентиляции и попадание света. Небольшие запасы можно держать в бумажных пакетах в холодильнике около месяца.