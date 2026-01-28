«DOM Лента»: при подготовке к раннему выращиванию рассады важно учитывать климатические особенности региона

При подготовке к раннему выращиванию рассады важно учитывать климатические особенности региона. В южных областях, например в Краснодаре и Волгограде, в феврале рекомендуется высаживать сладкий перец и баклажаны, которые потом можно будет успешно выращивать в открытом грунте. Ранние сорта томатов, посаженные в начале февраля в этих климатических зонах, потребуют дальнейшего перемещения в теплицу. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «DOM Лента».

Эксперты сообщили, что в средней полосе России с умеренным климатом, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Тулу, Казань и Саратов, в феврале лучше всего высаживать холодостойкие культуры с длинным вегетационным периодом. В этот период можно начинать сеять баклажаны, перец, томаты, брокколи, кольраби, лук-порей, корневой сельдерей, позднеспелую морковь и свеклу, написали «Известия».

Для регионов с континентальным климатом, таких как Екатеринбург, где весна наступает поздно, в феврале подходят лишь немногие культуры: корневой сельдерей, ремонтантная земляника и острый перец. Для раннего посева этих растений необходимо дополнительное освещение не менее 12 часов в сутки с помощью фитоламп или светодиодных панелей холодного белого света. Это обеспечит растениям сильные корни и крепкие стебли.

Без такого освещения рассада будет слабой и вытянутой. Сочетание ранней высадки, дополнительного света и стабильной температуры (от 24 градусов) гарантирует хороший урожай даже при коротком лете. Специалисты также советуют аккуратно поливать рассаду, используя мелкий распылитель, чтобы не повредить нежные всходы, и избегать переувлажнения.