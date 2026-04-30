Доктор Дьячкова рассказала, что кокосовое масло не укрепит эмаль, но может помочь в уходе за полостью рта

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова в интервью радио Sputnik поделилась мнением о пользе кокосового масла для здоровья зубов. В интернете много говорят о методике oil pulling — полоскании рта растительным, в том числе кокосовым, маслом как об альтернативе традиционным методам гигиены полости рта.

Действительно, кокосовое масло содержит лауриновую кислоту с антимикробными свойствами. Яна Дьячкова отметила, что некоторые небольшие клинические исследования показали: регулярное полоскание может снизить количество бактерий во рту, включая Streptococcus mutans, которые связаны с развитием кариеса. Однако она подчеркнула, что уменьшение числа бактерий не равно укреплению зубной эмали.

«Снижение количества бактерий — это не то же самое, что укрепление зубной эмали. Эмаль — самая твердая ткань организма — укрепляется благодаря процессу реминерализации. В этом процессе ключевую роль играют ионы фтора, кальция и фосфатов», — отметила Дьячкова.

По словам эксперта, на данный момент нет клинических данных, подтверждающих, что кокосовое масло способно укреплять эмаль или предотвращать кариес в долгосрочной перспективе.