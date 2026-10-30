Дизайнеры назвали пять ошибок планировки, о которых жалеют после ремонта

Частая ошибка при планировке — слишком узкий проход у кровати. На чертеже мебель помещается, но в реальности приходится протискиваться между ней и стеной, так как при расчетах забывают оставить место для движения. В санузле важно предусмотреть пространство вокруг унитаза: по ширине — около 80 см, а перед ним — не менее 70 см. Душевая меньше 90 на 90 см часто кажется тесной, и в отдельных случаях ванна оказывается удобнее.

Высота столешницы также имеет значение: слишком низкая заставляет наклоняться, а высокая — напрягаться. Ориентиром служит согнутая под прямым углом рука — рабочая поверхность должна быть на 12–15 см ниже локтя. Телевизор нередко вешают слишком высоко ради композиции, хотя центр экрана должен находиться на уровне глаз сидящего человека. Перед покупкой техники стоит соотнести ее с повседневными привычками, чтобы не загромождать столешницу. Если ошибки обнаружились во время ремонта, можно заказать разовую консультацию или аудит проекта.