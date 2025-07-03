Дизайнер Зайцева посоветовала правильно планировать помещения при дизайне интерьера

Интерьер объединяет в себе и эстетику, и комфорт. Ошибочно считать, что красота автоматически предполагает удобство. На практике зачастую привлекательные интерьеры оказываются не слишком приспособленными для жизни. Основатель и главный дизайнер студии интерьера Ольга Зайцева поделилась критериями по-настоящему удобного жилья. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Зайцева утверждает, что в соцсетях много контента об «идеальных» интерьерах. Но часто такие варианты, которые выглядят выигрышно на фото в журналах или на картинках в интернете, не очень удобны для жизни.

«Интерьер — это прежде всего место для жизни, а уже потом эстетика. Поэтому важно делать дизайн не только для красивой картинки, но и для того, чтобы в нем было удобно жить», — говорит она.

Зайцева подчеркивает, что основа комфорта — правильное планирование помещений. Успешная организация пространства предполагает логичные и удобные маршруты, достаточную ширину проходов, корректное зонирование.

«Мебель не должна мешать передвижению, все дверцы должны корректно открываться, и ничего не должно препятствовать удобной жизни», — отметила Зайцева.

По ее мнению, интерьер должен подстраиваться под человека, а не наоборот.