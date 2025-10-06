Дизайнер одежды Холкина призвала убрать из гардероба плащи из экокожи осенью

В погоне за модой важно не отставать от актуальных тенденций. Дизайнер одежды Марина Холкина рассказала в беседе с Life.ru , что стоит исключить из гардероба этой осенью.

Длинные пальто и плащи из экокожи. «Актуальные несколько сезонов назад, сейчас они потихоньку уходят на второй план», — говорит эксперт. Она рекомендует выбирать более короткие модели прямого или приталенного силуэта либо длинные плащи из хлопка.

Обувь на тракторной подошве. Альтернативой могут стать челси с прямоугольным или закругленным носом, казаки, ботильоны с широким голенищем.

Нарочитый оверсайз. В этом сезоне актуальны силуэты с акцентом на талии и расширенной линией плеч.

Свитшоты. «Обычные свитшоты уже надоели и смотрятся достаточно устаревшими», — говорит Марина Холкина. Вместо них она предлагает носить тройеры — свитеры или лонгсливы с высоким воротом на короткой молнии.

Атласная юбка. Осенью лучше выбирать строгие и теплые варианты из экокожи или шерсти.