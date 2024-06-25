Дизайнер Ломакина посоветовала приобрести наклонные полки и обувные штанги для хранения обуви

Для комфортного хранения обуви в доме отличным приобретением станут наклонные полки и обувные штанги. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала дизайнер Светлана Ломакина.

Наклонные полки эффективны тем, что занимают меньше места, чем обувной шкаф, а обувные штанги удобны для размещения высоких зимних сапог и ботинок. Обувь с каблуками лучше хранить на клетчатой решетке, выполненной из металла. Ячейки в ней расположены таким образом, чтобы предотвращать падение обуви.

В выдвижных полках сапоги и туфли будут размещаться более аккуратно, однако их высота меньше, чем у выдвижных ящиков, отметила Ломакина.