Дизайнер Лежнина поделилась советами по обновлению интерьера

Весна приносит желание перемен, в том числе и в оформлении дома. Дизайнер интерьера Вероника Лежнина поделилась советами по обновлению интерьера. Об этом написала «ТСН24» .

Сейчас в моде эклектика — смешение стилей. Преимущественно сочетают скандинавский стиль, лофт и минимализм.

«Если в 10-х годах была в моде современная классика, то в последнее время тенденция склоняется к минимализму», — отмечает эксперт.

Скандинавский стиль характеризуется простотой и функциональностью. В нем много света, окна без тяжелых штор, белый, серый и бежевый цвета. Для оживления интерьера добавляют природные акценты: приглушенные оттенки синего, зеленого, теплого дерева.

Лофт — это индустриальный стиль, который сочетает в себе грубую отделку и современные технологии. Его черты: высокие потолки и огромные окна, открытые коммуникации, разноплановая мебель. Сдержанная цветовая гамма: серый, коричневый, черный, белый и бежевый цвета. Акценты могут быть яркими, но лаконичными.

Минимализм предполагает минимум мебели и перегородок, скрытые системы хранения без ручек, ровные поверхности, простую геометричность мебели, много света, монохромную гамму: белый, оттенки серого, черный или бежевый. Выразительность достигается не цветом, а игрой теней и света.

Мода на интерьерные рейки проходит, теперь большинство отказывается от них. Вместо них используют декоративные панели из бамбука. «Клеят бамбуковые тонкие панели, они монтируются легко и стоят не так дорого, как МДФ, и смотрится не хуже ничем», — комментирует Вероника.

Также возвращается в моду встроенная мебель. Натуральный камень еще используется в оформлении интерьера, но из-за его дороговизны уже не так активно.