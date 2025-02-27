Дизайнер Кузнецова: с помощью растений можно отлично преобразить интерьер

Дизайнер Ксения Кузнецова поделилась с Life рекомендациями, как быстро и без особых затрат обновить интерьер квартиры к весне.

Сперва эксперт предлагает заменить тяжелые зимние шторы и покрывала на легкие варианты из хлопка, льна или шелка. Декоративные подушки можно украсить цветочными принтами.

Чтобы создать весеннее настроение, можно использовать комнатные и срезанные цветы. Сезонные растения, такие как примулы, гиацинты, нарциссы или крокусы, отлично подойдут для этой цели. Их можно разместить по отдельности или составить из них цветочные композиции.

Небольшую перестановку мебели дизайнер также рекомендует для обновления интерьера. Если передвинуть крупные предметы невозможно, то стоит хотя бы обновить декор и избавиться от ненужных вещей. При этом следует избегать излишнего декорирования, чтобы не нарушить гармонию интерьера.