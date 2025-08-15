Дизайнер Кузнецова призвала создавать функциональный интерьер в комнате школьника

С началом учебного года родители задумываются об обновлении интерьера детской комнаты. Директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова поделилась основными ошибками, которые допускают при обустройстве комнаты ребенка. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

При оформлении детской важно создать не только красивый, но и функциональный, безопасный и комфортный интерьер для учебы и отдыха. Кузнецова подчеркнула, что стоит избегать инфантильного дизайна и броских оттенков. Она отметила: «Убеждена, что ковер с паровозиками или обои с бабочками будут по мере взросления ребенка вызывать у него смешанные эмоции».

Дизайнер порекомендовала использовать нейтральные оттенки в отделке и мебели, а яркие акценты внести через декор. Также она подчеркнула важность выбора безопасных и легко моющихся материалов. Кузнецова предупредила: «Покрытия и изделия, содержащие химические вещества, могут пагубно сказаться на здоровье ребенка».

Кроме того, эксперт отметила необходимость зонирования пространства для обеспечения комфорта и удобства школьника.