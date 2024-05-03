Дизайнер Кузнецова посоветовала сделать дачу уютней с помощью гирлянд и неоновых надписей | 360°

Интересное 03 мая 2024, 11:18 Дизайнер Кузнецова посоветовала сделать дачу уютней с помощью гирлянд и неоновых надписей

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Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в беседе с изданием Life рассказала, что преобразить дачу и сделать ее более уютной помогут гирлянды, огоньки и неоновые надписи.

По словам эксперта, не стоит забывать и о декорировании световыми элементами веранды. Это место особенно нуждается в ламповом свете во время долгих посиделок с друзьями.

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Преобразить дачу помогут и текстильные изделия. Кузнецова посоветовала выбирать шторы, скатерти, подушки из льна, хлопка или шерсти. Она пояснила, что натуральные материалы достаточно неприхотливы в уходе.