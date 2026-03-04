Дизайнер интерьера Быкова рассказала, как сделать маленькую квартиру просторнее

Дизайнер интерьера Юлия Быкова рассказала Life.ru о приемах, которые помогают визуально расширить пространство в компактной квартире.

Меньше деталей — больше воздуха

По словам эксперта, правильная организация хранения играет ключевую роль. Чем меньше визуального шума на фасадах мебели, тем легче воспринимается пространство. Дизайнер советует выбирать шкафы без ручек или с минималистичными ручками в тон фасадов.

Использование высоты помещения

Пространство между шкафом и потолком часто превращается в пылесборник. Быкова рекомендует устанавливать шкафы до потолка, а верхние антресоли использовать для хранения сезонных вещей.

Вертикальные элементы

Горизонтальные линии визуально «приземляют» комнату, а вертикальные элементы, напротив, вытягивают пространство. Подойдут высокие стеллажи до потолка, вертикальные 3D-панели или даже напольные вазы вытянутой формы. «Вертикали работают на ощущение высоты и делают помещение более легким», — отмечает дизайнер.

Минимум вещей на виду

Быкова советует оставлять на виду только то, чем вы пользуетесь ежедневно, а все остальное убирать в закрытые системы хранения.

Зеркала расширяют пространство

Большое зеркало в пол или композиция из зеркальных элементов создают иллюзию дополнительного объема и глубины.

Подсветка

Встроенная подсветка в шкафах со стеклянными фасадами, нишах или открытых стеллажах помогает визуально раздвинуть границы и добавить глубину интерьеру.

Мебель в цвет стен

Если задача — визуально расширить пространство, системы хранения лучше подбирать в цвет стен. Тогда они становятся менее заметными и буквально «растворяются» в интерьере.