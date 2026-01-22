Дизайнер Егоров рекомендовал сочетать верхнюю одежду из натурального меха с простыми аксессуарами

Руководитель Московской академии дизайна и моды Алексей Егоров объяснил особенности выбора гардероба для зимнего сезона, рекомендуя сочетать верхнюю одежду из натурального меха с простыми и неброскими аксессуарами. Основной посыл дизайнера — соблюдать гармонию в стиле, избегая переизбытка деталей и декоративных элементов, написала «Газета.Ru» .

Шуба является одним из традиционных зимних атрибутов русской женщины, однако выбор подходящей модели зависит от пропорций фигуры и особенностей образа жизни. Например, короткие меховые куртки и полушубки удобны для городских прогулок, отлично смотрятся с прямыми джинсами, водолазками и обувью на плоском ходу. Классическое пальто может быть дополнено пушистым шарфом или меховым воротником, создавая стильный и утонченный образ.

При выборе верхней одежды важно учитывать сочетание фасонов и материалов. Дизайнер советует отдавать предпочтение моделям с четким покроем, аккуратно обработанным швом и минимальным количеством декора. Однотонные вещи без лишней фурнитуры зрительно вытягивают фигуру и придают ей стройность. Применение гладких тканей и коротких волос на изделиях из шерсти добавляет образу свежести и современности.

Используя рекомендации Алексея Егорова, можно составить оптимальный зимний гардероб, подходящий для повседневной носки и важных мероприятий. Грамотно подобранная одежда подчеркнет достоинства вашей фигуры и создаст эффектный внешний вид, соответствующий вашим предпочтениям и стилю жизни.