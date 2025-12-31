Дизайнер Безрукова посоветовала избегать слишком темных цветов для встречи 2026 года

Готовиться к встрече Нового года уже стало традицией: праздничное меню почти готово, гости приглашены, подарки спрятаны. Остается только решить, в чем встречать 2026 год. Своими рекомендациями поделилась с Ura.ru основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова.

По Восточному гороскопу 2026-й — год Красной Огненной Лошади. Это символ, который ассоциируется с энергией, свободой и активностью. «Для встречи Нового года подойдут яркие цвета, ассоциирующиеся с огненной стихией, — рассказала Безрукова. — В первую очередь это красный и желтый. Также можно выбрать коричневые, бежевые, терракотовые, оранжевые, золотые и бронзовые оттенки».

Дизайнер советует избегать слишком темных цветов, таких как черный или серый. Однако эти оттенки можно использовать в сочетании с яркими акцентами или аксессуарами.

Кроме того, Юлия Безрукова рекомендует выбирать свободные фасоны, которые не сковывают движения. «Нужно в первую очередь руководствоваться своим вкусом, желаниями и тем, что нравится именно вам и в чем вы сами чувствуете себя уверенными, красивыми и счастливыми», — добавила эксперт.