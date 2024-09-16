Дизайнер Антонова: зеленый, синий, коричневый и белый цвета идеально подойдут для ванной комнаты

Дизайнер интерьеров Александра Антонова в беседе с изданием NEWS.ru назвала цвета, которые идеально подойдут для ванной комнаты. По словам эксперта, лучше всего использовать зеленый, синий, коричневый и белый.
Все эти цвета создают ощущение спокойствия и напоминают о природе.
«Натуральное дерево и его имитации продолжают набирать популярность. Такие материалы идеально сочетаются с природными оттенками, помогая расслабиться», — сказал дизайнер.
С зеленым и синим цветами можно смело сочетать бронзу, латунь и никель. Для тех, кто любит спокойные пространства, стоит присмотреться к серым, бежевым и кремовым цветам.
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