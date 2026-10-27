Директор сафари-парка Зубков раскрыл секрет необычного подхода к управлению поведением крупных кошек

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков в эфире телеканала «Крым 24» раскрыл секрет своего подхода к управлению крупными кошками — он усмиряет хищников обычным тапочком.

По его словам, ключевую роль играет не сам предмет, а эмоции, которые он передает. «Когда папа начинает сердиться, кричать, говорит: „всем стоять, прекратить драться“ и так далее — независимо, что в руках», — отметил Зубков.

Он добавил, что даже повзрослев, животные вспоминают про этот тапок.