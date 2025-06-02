Диетолог Соломатина предупредила, что зеленый лук может вызывать желчные колики

Свежий зеленый лук способен украсить множество блюд, добавив им не только вкус, но и пользу. Однако некоторым стоит быть осторожными с его употреблением. Диетолог Елена Соломатина поделилась советами по выбору, хранению и употреблению этого растения. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Это растение богато витамином C, особенно весной. Оно также обладает бактерицидными свойствами, что делает его полезным для здоровья.

«Лук содержит вещества, стимулирующие пищеварение и укрепляющие иммунитет», — отметила диетолог.

Несмотря на пользу, лук может раздражать слизистую, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ, печени и мочевого пузыря стоит ограничить его употребление. Также он может вызвать желчные колики при наличии камней.

Медик призвала выбирать лук с упругими перьями и свежим ароматом. Хранить его следует в холодильнике, но не долго, чтобы сохранить все полезные свойства.

«Лучше всего добавлять лук в блюда в сыром виде, так как термическая обработка разрушает витамины», — советует Соломатина.

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