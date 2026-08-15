Диетолог Соломатина объяснила, как хранить соленья в квартире

Соломатина рекомендовала держать заготовки в прохладном месте, предпочтительно в холодильнике. Если банки приходится хранить при комнатной температуре, для них стоит выбрать темное место.

Диетолог не советует использовать трехлитровые банки, если продукт не планируют съесть сразу после открытия. Содержимое большой тары может начать портиться, поэтому для домашних солений лучше выбирать небольшие емкости.

При несильных морозах банки можно ненадолго разместить на балконе. В старых домах для заготовок также подходят ниши под подоконниками, где температура обычно ниже комнатной, сообщает MIR24.TV.