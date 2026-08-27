Диетолог Поляков назвал мелкую жирную рыбу самой полезной

Диетолог Антон Поляков рекомендовал выбирать мелкую жирную рыбу: в ней много полезных жиров и меньше токсичных веществ, пишет aif.ru .

Поляков сообщил, что наиболее полезна мелкая жирная рыба. Она содержит Омега-3 и Омега-7, а также полноценный белок.

Специалист объяснил, что крупная рыба накапливает больше токсичных компонентов. Это особенно касается морских видов.

К полезным вариантам Поляков отнес сельдь, сардины, скумбрию и мойву, передает RT.