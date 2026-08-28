Диетолог Паллиан связала киви с более быстрым засыпанием

Канадский диетолог Дженнифер Паллиан рекомендовала съедать два киви примерно за час до сна. Исследования связывают этот перекус с улучшением ночного отдыха, сообщает MK.Ru .

Паллиан рассказала, что вечернее употребление киви может помочь быстрее заснуть и улучшить качество сна. Она сослалась на исследования, подтверждающие такую связь.

Киви содержит мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы и помогает организму подготовиться ко сну. Естественная выработка мелатонина зависит от освещения, поэтому яркий свет гаджетов вечером может нарушать этот процесс.

Паллиан отметила, что возможный эффект связан не только с мелатонином. В плодах также есть серотонин, фолиевая кислота, витамин С и антиоксиданты, которые участвуют в регуляции сна и восстановлении организма, пишет «Свободная пресса».