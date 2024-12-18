Диетолог Кривошеева посоветовала россиянам приготовить курицу с ананасом на новогодний стол

Эндокринолог и диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева предложила пользователям проекта Здоровье Mail рецепт вкусной и полезной закуски, которая отлично подойдет для праздничного стола.

Запеченная курица с ананасом — легкое блюдо, которое может стать отличной альтернативой мясу по-французски. В качестве ингредиентов используются: филе курицы, свежий ананас, сыр, соль, перец и чеснок.

Сперва необходимо очистить от кожуры ананас, затем нарезать его тонкими ломтиками. Куриная грудка обычно нарезается поперек волокон. На дно формы для запекания выкладывается куриное филе одним слоем.

Посолим и поперчим по вкусу, добавим немного чеснока для аромата. Поверх мяса равномерно распределим ломтики ананаса, а сверху — тертый или нарезанный сыра. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до образования аппетитной золотистой корочки, примерно 40-50 минут, рассказала специалист.

Готовое блюдо порадует вас сочностью и необычным сочетанием вкусов.