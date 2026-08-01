Диетолог Яакола предупредил о высоком содержании сахара в сушеном манго
Сушеный манго содержит больше сахара, чем мармелад, а его избыток может навредить зубам и привести к перееданию. Диетолог Вили Яакола сообщил, что в 100 граммах сушеного манго содержится 70–75 граммов сахара. Для сравнения, в мармеладе TV Mix Original его 66 граммов на 100 граммов, а в Coca-Cola — 10,6 грамма на 100 миллилитров. Специалиста процитировала Газета.ru.
Специалист объяснил, что при сушке из фруктов удаляется вода, поэтому сахар концентрируется. По его словам, для организма быстрые углеводы из сушеных фруктов мало отличаются от сахара в конфетах.
Сушеные фрукты также могут воздействовать на зубы так же, как сладости. Из-за небольшого объема их легко съесть слишком много. Яакола считает их более удачной альтернативой конфетам, поскольку они содержат клетчатку и соединения витамина A.
Диетолог рекомендовал выбирать свежие фрукты: они лучше насыщают. При покупке сушеных фруктов он посоветовал выбирать продукты без добавленного сахара и не считать «полезные сладости» подходящими для контроля веса, передает Москва 24.