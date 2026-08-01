Диетолог Яакола предупредил о высоком содержании сахара в сушеном манго

Сушеный манго содержит больше сахара, чем мармелад, а его избыток может навредить зубам и привести к перееданию. Диетолог Вили Яакола сообщил, что в 100 граммах сушеного манго содержится 70–75 граммов сахара. Для сравнения, в мармеладе TV Mix Original его 66 граммов на 100 граммов, а в Coca-Cola — 10,6 грамма на 100 миллилитров. Специалиста процитировала Газета.ru .

Специалист объяснил, что при сушке из фруктов удаляется вода, поэтому сахар концентрируется. По его словам, для организма быстрые углеводы из сушеных фруктов мало отличаются от сахара в конфетах.

Сушеные фрукты также могут воздействовать на зубы так же, как сладости. Из-за небольшого объема их легко съесть слишком много. Яакола считает их более удачной альтернативой конфетам, поскольку они содержат клетчатку и соединения витамина A.

Диетолог рекомендовал выбирать свежие фрукты: они лучше насыщают. При покупке сушеных фруктов он посоветовал выбирать продукты без добавленного сахара и не считать «полезные сладости» подходящими для контроля веса, передает Москва 24.