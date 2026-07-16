Диетолог Дианова сообщила, что для заморозки ягод предпочтительнее иметь морозильную камеру с режимом шоковой заморозки

Врач-диетолог Нурия Дианова поделилась эффективной методикой заморозки ягод. Она объяснила, как сохранить их вкус и структуру при использовании обычной морозильной камеры, написало «Радио 1» .

По словам специалиста, для идеальной заморозки ягод предпочтительнее иметь морозильную камеру с режимом шоковой заморозки. Но если у вас обычная морозилка, то есть отдельная технология. Сначала ягоды необходимо тщательно промыть и просушить с помощью бумажных полотенец. Затем их следует разложить тонким слоем в вакуумных пакетах, предварительно откачав из них воздух, добавило URA.RU.

Диетолог рекомендует не упаковывать в один пакет слишком много ягод, особенно если вы живете один. Оптимальными являются порции весом 150–200 граммов.

Важный момент — не стоит бросать ягоды прямо из ведра в морозилку, так как это разрушит их структуру. Лучше выкладывать их в один слой, чтобы каждая ягода замораживалась отдельно. Для разморозки рекомендуется переложить ягоды в холодильник, чтобы они медленно меняли температуру.