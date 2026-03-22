Депутат Соломатина сообщила, что фильтры для воды могут стать угрозой здоровью при неправильной эксплуатации

Бытовые системы водоочистки представляют потенциальную опасность, если не соблюдать сроки замены фильтрующих элементов, заявила «Абзацу» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Несвоевременная замена картриджей может создать условия для размножения вредных микроорганизмов.

Депутат подчеркнула наличие строгих правил по обслуживанию подобных устройств. Даже при неполной загрузке фильтра его внутренняя среда через определенное время становится благоприятной для роста патогенов, написал «Ридус».

«Если своевременно не заменить фильтр, он может не только перестать выполнять свою функцию очистки, но и станет источником распространения инфекций», — объяснила Соломатина.

Депутат также отметила, что сама меняет фильтрующие элементы каждые полгода для предотвращения возможных рисков. Она подчеркнула, что даже если водопроводная вода соответствует всем нормам, неисправный или устаревший фильтр способен ухудшить ее качество, превратив полезное устройство в потенциальный источник биологической угрозы.