Чиновник из Ленобласти получил звание «Отец-герой». У его 31 ребенок, но от разных женщин

Эдуарду Чирко сейчас 58 лет, и до 42 он даже не думал о детях. Потом женился и у него родилась дочь, сейчас девочке 16 лет. Самый младший ребенок родился в марте 2025 года.

Количество женщин, родивших от главы Колтушей, неизвестно. Из 31 ребенка один мальчик усыновлен — это сын одной из женщин, ставшей матерью одного из детей Чирко.

Глава поселения содержит несколько домов и проживает «то здесь, то там». Все дети проживают близко. При этом они все знают, что они братья и сестры. Чирко несет ответственность за материальное обеспечение всех мам и детей, следит за их воспитанием. Женщины в основном не работают.

«Никого не заставляю тянуться к олимпийским успехам, так, в рамках норм ГТО. Вот лагерь им организовываю летом, тренер с ними занимается», — рассказал Чирко.

Также отец-герой настаивает на хорошем образовании, закладывая в детей самостоятельность. Но квартиры своим детям пообещал купить.

Совет депутатов единогласно присудил ему звание «Отец-герой», однако депутат не смогли обойти этическую сторону вопроса. Кто-то посчитал это аморальным, идущим вразрез с традиционными российскими ценностями. Сам Чирко заявил, что так он борется с демографическим кризисом.